Независимым АЗС разрешили поднять цены на топливо

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РБК.

Независимые владельцы АЗС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо, которое было заключено в начале ноября, рассказал президент Российского топливного союз Евгений Аркуша.

Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний.

Представляя соглашение с нефтяниками, предполагающее заморозку цен на бензин и дизтопливо на уровне начала июня до конца 2018 года, 12 ноября вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что поручил ФАС и Федеральной налоговой службе провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» на случаи превышения цен более чем на 4% относительно уровня, установленного соглашением.

Изначально в соглашении правительства с нефтяниками «была допущена ошибка», поэтому Российский топливный союз попросил ФАС и Минэнерго (подписывали соглашение от имени правительства) ее устранить, сказал Аркуша. В протоколе по итогам совещания у Козака указывалось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены, пояснил Аркуша.

Уже подготовлены разъяснения, устраняющие правовые неопределенности в трактовках протокола совещания Козака с нефтяниками, добавил руководитель ФАС Голомолзин. Такие изменения, по его словам, объясняются тем, что АЗС крупных компаний отличаются большим объемом реализации топлива и более удачным расположением.

Благодаря этой корректировке топливного соглашения независимые АЗС получают возможность увеличить маржу до 8–9% вместо прежних 4–5%, сказал РБК глава Независимого топливного союза Павел Баженов. В среднем по России они могут повысить цены на 3,49 руб. за литр бензина АИ-92 и на 3,59 руб. – за литр АИ-95.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]