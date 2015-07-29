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На улицы Владивостока возвращаются таблички «Работает эвакуатор»

На улицы Владивостока возвращаются таблички «Работает эвакуатор»

Фото: АиФ

В зоне действия дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, устанавливают информационные таблички «работает эвакуатор». 64 дорожных знака дополнительной информации будут установлены на 23 улицах Владивостока, сообщили в администрации Владивостока.  

«Решение о возврате знаков принято в связи с тем, что после демонтажа информационных табличек «Работает эвакуатор» в октябре текущего года ситуация на отдельных участках дорог усугубилась. Автомобилисты, нарушая правила дорожного движения и паркуя автомобили в зоне действия запрещающих остановку и стоянку знаков, значительно осложнили дорожную обстановку», - отметили в отделе организации дорожного движения и сохранности дорог.

Информационные таблички 8.24 «Работает эвакуатор» вернутся на улицы Светланскую, Бестужева, Стрельникова, Мордовцева, Фонтанную, Пограничную, Набережную, Русскую, Фадеева, Партизанский проспект, Уборевича, Океанский проспект и другие. Их установка уже ведётся силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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