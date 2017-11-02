«Прямой разговор» с Олегом Кожемяко: Названо точное количество детей-сирот, нуждающихся в жилье
«Прямой разговор» с Олегом Кожемяко: Названо точное количество детей-сирот, нуждающихся в жилье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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