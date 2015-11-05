Новое медоборудование готовится к отправке в больницы Спасска и Спасского района

Машины скорой помощи и специальное оборудование поступят в медучреждения Спасска-Дальнего и Спасского района. Об этом заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с населением этих двух муниципалитетов в четверг, 29 ноября. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Так, уже в следующем году городская больница Спасска-Дальнего получит новое оборудование, в том числе аппарат МРТ, и три автомобиля скорой помощи. Здесь же будет выполнен ремонт приемного отделения.

В городские поликлиники для детей и взрослых уже в этом году установят два рентгенаппарата, два аппарата УЗИ, в том числе, один переносной, оборудование для ЭКГ и ЛОР-кабинетов. Несколько единиц оборудования и две «скорых» поступят в Спасскую районную больницу.

Олег Кожемяко отметил комплексный подход к оздоровлению системы здравоохранения Приморья.

«Важно закупать современное оборудование для медучреждений, ремонтировать их. Но также нужно думать и о том, кто будет работать в этих больницах и поликлиниках, здесь все взаимосвязано», – подчеркнул он, добавив, что в числе первых предпринятых в этом направлении шагов – привлечение федеральных средств на погашение кредиторской задолженности приморских больниц, обновление парка медоборудования и техники, введение мер поддержки для специалистов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]