Приличный снегопад накроет юг Приморья в ближайшие часы - эксперт

В ночь на 1 декбаря в южных районах Приморского края возможны осадки в виде снега интенсивностью более 5 сантиметров, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.

В ночь с пятницы на субботу через край пройдет атмосферный фронт. Сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег. При прохождении фронта, вблизи южного побережья Приморья произойдет зарождения волнового циклона. На юге края пройдет небольшой, местами умеренный снег. Самые обильные осадки ждут в районе Находки,там возможен сильный снег, на дорогах гололедица и снежный накат.

Температура воздуха ночью от -3 °С до -10 °С, на севере края до -18 °С. После прохождения фронта осадки прекратятся, утром усилится северо-западный ветер.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]