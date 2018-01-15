Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморье

Профилактические работы на телевизионных передающих станциях в Приморье будут проводиться с 3 по 7 декабря, из-за чего в нескольких населенных пунктах могут наблюдаться сбои в вещании цифровых и аналоговых телеканалов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

ГО / МР Населённый пункт Дата Время начала Время окончания Программа Приморский край вся сеть вещания 03.12.2018 9.00 17.00 Общественное телевидение Приморья Ольгинский Веселый Яр 03.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ольгинский Ольга 03.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Владивостокский Владивосток 03.12.2018 12.00 17.00 Общественное телевидение Приморья Надеждинский Де-Фриз 04.12.2018 10.00 16.00 Первый канал Анучинский Анучино 04.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Артемовский Артём 04.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Надеждинский Де-Фриз 04.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ханкайский Комиссарово 04.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ольгинский Михайловка 04.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ольгинский Фурманово 04.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ольгинский Лиственная 05.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ольгинский Милоградово 05.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Октябрьский Полтавка 05.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Октябрьский Фадеевка 05.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Анучинский Весёлый 06.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ханкайский Дворянка 06.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ольгинский Маргаритово 06.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ольгинский Новониколаевка 06.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1 Ольгинский Ольга 07.12.2018 9.00 17.00 РТРС-1

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]