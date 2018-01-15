Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморье
Профилактические работы на телевизионных передающих станциях в Приморье будут проводиться с 3 по 7 декабря, из-за чего в нескольких населенных пунктах могут наблюдаться сбои в вещании цифровых и аналоговых телеканалов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
|
ГО / МР
|
Населённый пункт
|
Дата
|
Время начала
|
Время окончания
|
Программа
|
Приморский край
|
вся сеть вещания
|
03.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
Общественное телевидение Приморья
|
Ольгинский
|
Веселый Яр
|
03.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ольгинский
|
Ольга
|
03.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Владивостокский
|
Владивосток
|
03.12.2018
|
12.00
|
17.00
|
Общественное телевидение Приморья
|
Надеждинский
|
Де-Фриз
|
04.12.2018
|
10.00
|
16.00
|
Первый канал
|
Анучинский
|
Анучино
|
04.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Артемовский
|
Артём
|
04.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Надеждинский
|
Де-Фриз
|
04.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ханкайский
|
Комиссарово
|
04.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ольгинский
|
Михайловка
|
04.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ольгинский
|
Фурманово
|
04.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ольгинский
|
Лиственная
|
05.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ольгинский
|
Милоградово
|
05.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Октябрьский
|
Полтавка
|
05.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Октябрьский
|
Фадеевка
|
05.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Анучинский
|
Весёлый
|
06.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ханкайский
|
Дворянка
|
06.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ольгинский
|
Маргаритово
|
06.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ольгинский
|
Новониколаевка
|
06.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
|
Ольгинский
|
Ольга
|
07.12.2018
|
9.00
|
17.00
|
РТРС-1
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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