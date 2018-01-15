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Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморье

Перерывы в телевещании могут наблюдаться в Приморье

Профилактические работы на телевизионных передающих станциях в Приморье будут проводиться с 3 по 7 декабря, из-за чего в нескольких населенных пунктах могут наблюдаться сбои в вещании цифровых и аналоговых телеканалов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

 

ГО / МР

Населённый пункт

Дата

Время начала

Время окончания

Программа

Приморский край

вся сеть вещания

03.12.2018

9.00

17.00

Общественное телевидение Приморья

Ольгинский

Веселый Яр

03.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ольгинский

Ольга

03.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Владивостокский

Владивосток

03.12.2018

12.00

17.00

Общественное телевидение Приморья

Надеждинский

Де-Фриз

04.12.2018

10.00

16.00

Первый канал

Анучинский

Анучино

04.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Артемовский

Артём

04.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Надеждинский

Де-Фриз

04.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ханкайский

Комиссарово

04.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ольгинский

Михайловка

04.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ольгинский

Фурманово

04.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ольгинский

Лиственная

05.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ольгинский

Милоградово

05.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Октябрьский

Полтавка

05.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Октябрьский

Фадеевка

05.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Анучинский

Весёлый

06.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ханкайский

Дворянка

06.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ольгинский

Маргаритово

06.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ольгинский

Новониколаевка

06.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1

Ольгинский

Ольга

07.12.2018

9.00

17.00

РТРС-1
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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