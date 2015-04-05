Приморские полицейские спасли на пожаре многодетную семью

Сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по Хорольскому району, патрулируя улицы поселка Ярославский и обнаружив пожар в многоэтажном доме, вывели из горящей квартиры многодетную семью. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Находясь на маршруте патрулирования старшие сержанты полиции Павел Шлапак и Сергей Крупенко увидели языки пламени на балконе четвертого этажа жилого дома. Полицейские сообщили о происшествии в дежурную часть и выдвинулись к месту пожара.

Забежав в подъезд, полный дыма, полицейские поднялись к квартире, где горел балкон, и стали стучать в двери, пытаясь попасть в квартиру. Дверь долго никто не открывал, хотя из квартиры был слышен плач ребенка. Сотрудники полиции стали стучать сильнее и просить ребенка открыть дверь. Когда дверь наконец открылась, из квартиры в подъезд вырвались клубы едкого черного дыма.

С трудом разглядев в прихожей кашляющую заплаканную 10-летнюю девочку, сотрудники полиции первым делом вынесли её в подъезд. Девочка рассказала об оставшихся в квартире родителях и двух маленьких братьях. Услышав это, старшие сержанты полиции, закутавшись в бушлаты, практически наощупь ринулись в задымленную квартиру. Павел Шлапак бросился в дальнюю комнату, где обнаружил двух детей 3 и 4 лет и вынес их из помещения, передав мальчиков соседке. В это время Сергей Крупенко забежал в другую комнату, сквозь дым увидел лежащих на кровати мужчину и женщину и начал их будить. Надышавшиеся угарного газа взрослые с трудом пришли в себя, до конца не осознавая, что происходит. Выведя всех жильцов из квартиры, полицейские стали обходить соседей, сообщая им о пожаре.

Дождавшись приезда пожарных, которые быстро справились с огнем, и убедившись, что жильцам дома ничего не грозит, сотрудники полиции отправились выполнять повседневную работу, продолжив патрулировать улицы поселка.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]