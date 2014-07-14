Двое молодых приморцев получили длительные тюремные сроки за разбой и убийство
Приговором Приморского краевого суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей двое жителей Михайловского района, 1988 г.р. и 1996 г.р., осуждены за совершение преступлений, предусмотренных ст. 162 ч. 4 УК РФ (разбой) и ст. 105 УК РФ (убийство).
Как установлено в судебном заседании, подсудимые совершили нападения на жительниц с. Николаевка Михайловского района и с. Гайворон Спасского района.
В начале июня 2017 года, незаконно проникнув в дом двух потерпевших, проживающих в с. Николаевка, угрожая применением насилия и используя при этом биту, злоумышленники похитили деньги и ценные вещи, причинив в общей сложности ущерб хозяевам не сумму 7,6 тыс. рублей.
На следующие сутки аналогичным образом они совершили разбой в отношении жительницы с. Гайворон Спасского района, похитив ее имущество на общую сумму порядка 11 тыс. рублей.
При нападении на хозяев дома в с. Отрадное Михайловского района фигуранты успели нанести потерпевшей несколько ударов ножом в область груди и спины, причинив непроникающие колото-резаные раны. Однако женщина и ее супруг оказали активное сопротивление, в том числе стреляли из газового оружия в сторону нападавших, после чего последние скрылись с места преступления.
Еще один разбой, совершенный на жителя с. Отрадное, закончился для последнего трагично. Злоумышленники избили потерпевшего деревянными поленьями по голове, пострадавший погиб. Нападавшие похитили из дома убитого деньги и ценные вещи, всего на сумму порядка 32 тыс. рублей.
Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, суд назначил им за содеянное 19 лет и 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск родственников убитого о взыскании с осужденных 800 тыс. рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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