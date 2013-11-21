Кишечная палочка приехала в Приморье в сыроподобном продукте из Алтайского края

Лаборатория Россельхознадзора выявила бактерии кишечной палочки в сыроподобном продукте из Алтайского края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» при проведении исследований в рамках государственного задания выявила бактерии группы кишечной палочки в сыроподобном продукте. Это является нарушением технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

В результате лабораторных испытаний в пробах партии сырного продукта «Российский Романовский» с заменителем молочного жира, произведенного ООО «Романовский маслосыродел» из Алтайского края, выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Превышение нормативного показателя чаще всего свидетельствует о нарушении правил и технологических режимов изготовления, сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации продукции. Одной из возможных причин выявленного нарушения могло стать несоблюдение необходимых санитарных норм при фасовке продукта в торговой точке. Употребление такой продукции может вызвать пищевые отравления, поскольку она не подвергается дополнительной термической обработке.

Специалисты вынесли предостережение в адрес индивидуального предпринимателя, осуществляющего продажу пищевой продукции за нарушение правил хранения и технологии упаковки готовой продукции.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]