Анонс на 1 декабря

1 и 2 декабря во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее состоится акция «Незримый мир искусства».

1 декабря во Владивостоке в 15.00 в Доме культуры железнодорожников состоится гала-концерт Дальневосточного конкурса хореографического искусства «Танцевальный прибой».

1 и 2 декабря во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет Зимний турнир по тхэквондо.

1 декабря г. Владивосток, с/к «Восток-спорт» (ул. Лейтенанта Шмидта, 17, яхт-клуб «Семь футов»). Чемпионат и Первенство Приморского края по акробатическому рок-н-роллу. Начало в 10.00.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом.

1 декабря — Всероссийский день хоккея.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]