Анонс на 2 декабря
2 декабря во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее состоится акция «Незримый мир искусства».
2 декабря во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет Зимний турнир по тхэквондо.
2 декабря г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по киокусинкай (кумитэ, ката, ката-группа). Начало в 09.00, открытие в 10.00.
2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства.
2 декабря — День банковского работника России.
2 декабря — День сетевика в России.
2 декабря — День 2D-художников.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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