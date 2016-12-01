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Анонс на 2 декабря

2 декабря во Владивостоке в Приморской государственной картинной галерее состоится акция «Незримый мир искусства».

2 декабря во Владивостоке в Краевом доме физкультуры (Партизанский проспект, 2) пройдет Зимний турнир по тхэквондо.

2 декабря г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по киокусинкай (кумитэ, ката, ката-группа). Начало в 09.00, открытие в 10.00.

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства.

2 декабря — День банковского работника России.

2 декабря — День сетевика в России.

2 декабря — День 2D-художников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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