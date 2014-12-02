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Анонс на 3 декабря

С 3 по 10 декабря во всех отделениях Приморского центра занятости населения пройдут дни открытых дверей, различные мастер-классы, профориентационные акции, круглые столы для работодателей, а также специализированные ярмарки вакансий в рамках декады инвалидов.

3 декабря — День неизвестного солдата. Во Владивостоке в этот день пройдёт памятное мероприятие в Гайдамакском сквере. В 12.00 у памятника морякам Тихоокеанского флота, погибшим в 1945 году в боях с японскими империалистами, соберутся ветераны, воспитанники патриотических клубов и общественность. Они почтят память погибших героев и возложат к памятнику цветы. Присоединяться к  мероприятию приглашаются все желающие.

3 декабря — День юриста в России.

3 декабря — Международный день инвалидов.

3 декабря — Международный день борьбы с пестицидами.

3 декабря — Всемирный день компьютерной графики.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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