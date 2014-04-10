Сбежавшего из дома владивостокского подростка нашли в Хабаровске
В дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте 27 ноября поступила ориентировка из отдела полиции №6 города Владивостока Приморского края, о том, что ушел из дома 17-летний подросток, являющийся инвалидом детства и передвигающийся с помощью костылей, не стоящий на учете и не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.
О пропаже подростка были проинформированы все наружные наряды. На железнодорожном вокзале станции Хабаровск-1 по указанным в ориентировке приметам, нарядом патрульно-постовой службы Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и доставлен в дежурную часть пропавший подросток. К разбирательству данного происшествия незамедлительно подключились инспекторы по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.
В ходе беседы подросток рассказал, что решил уйти из дома из-за постоянных сор с отцом. Во вторник он пришел в школу в плохом настроении после очередной ссоры и опоздал на урок, в расстроенных чувствах решил уехать в ближайший крупный населенный пункт и устроиться на работу.
Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, деньги на проезд у подростка имелись, они были подарены на день рождения и сэкономлены на школьных завтраках. Парень пришел на вокзал и приобрел билет до Хабаровска, где планировал устроиться на работу посудомойщиком в кафе быстрого питания и жить в хостеле возле железнодорожного вокзала.
Однако грандиозным планам подростка не суждено было исполниться, так как он был задержан сотрудниками транспортной полиции и помещен в Центр оказания помощи семьи и детям города Хабаровска. В настоящее время подросток передан родителям, которые срочно выехали из Владивостока.
В целях установления причин, способствовавших побегу подростка из дома, инспекторами ОПДН транспортной полиции Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте направлена информация в органы системы профилактики Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
21.05.2018 Во Владивостоке родителей подростка-попрощайки привлекли к ответственности
-
31.07.2017 Владивостокские полицейские нашли на вокзале пропавшего без вести подростка
-
01.12.2016 Сотрудники полиции разыскали пропавшего во Владивостоке школьника
-
28.02.2015 Полицейские в Приморье разыскали пропавшего подростка
-
11.11.2014 В Приморье 15-летний подросток ушел из дома и повесился
-
10.04.2014 Полицейские разыскали пропавшего в городе Фокино подростка
Добавить комментарий