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Сбежавшего из дома владивостокского подростка нашли в Хабаровске

Сбежавшего из дома владивостокского подростка нашли в Хабаровске

Фото: Туту.ру

В дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте 27 ноября поступила ориентировка из отдела полиции №6 города Владивостока Приморского края, о том, что ушел из дома 17-летний подросток, являющийся инвалидом детства и передвигающийся с помощью костылей, не стоящий на учете и не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

О пропаже подростка были проинформированы все наружные наряды. На железнодорожном вокзале станции Хабаровск-1 по указанным в ориентировке приметам, нарядом патрульно-постовой службы Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и доставлен в дежурную часть пропавший подросток. К разбирательству данного происшествия незамедлительно подключились инспекторы по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе беседы подросток рассказал, что решил уйти из дома из-за постоянных сор с отцом. Во вторник он пришел в школу в плохом настроении после очередной ссоры и опоздал на урок, в расстроенных чувствах решил уехать в ближайший крупный населенный пункт и устроиться на работу. 

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, деньги на проезд у подростка имелись, они были подарены на день рождения и сэкономлены на школьных завтраках. Парень пришел на вокзал и приобрел билет до Хабаровска, где планировал устроиться на работу посудомойщиком в кафе быстрого питания и жить в хостеле возле железнодорожного вокзала.

Однако грандиозным планам подростка не суждено было исполниться, так как он был задержан сотрудниками транспортной полиции и помещен  в Центр оказания помощи семьи и детям города Хабаровска. В настоящее время подросток передан родителям, которые срочно выехали из Владивостока. 

В целях установления причин, способствовавших побегу подростка из дома, инспекторами  ОПДН транспортной полиции Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте направлена информация в органы системы профилактики Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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