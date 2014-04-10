Сбежавшего из дома владивостокского подростка нашли в Хабаровске

В дежурную часть Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте 27 ноября поступила ориентировка из отдела полиции №6 города Владивостока Приморского края, о том, что ушел из дома 17-летний подросток, являющийся инвалидом детства и передвигающийся с помощью костылей, не стоящий на учете и не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

О пропаже подростка были проинформированы все наружные наряды. На железнодорожном вокзале станции Хабаровск-1 по указанным в ориентировке приметам, нарядом патрульно-постовой службы Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте был установлен и доставлен в дежурную часть пропавший подросток. К разбирательству данного происшествия незамедлительно подключились инспекторы по делам несовершеннолетних Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.

В ходе беседы подросток рассказал, что решил уйти из дома из-за постоянных сор с отцом. Во вторник он пришел в школу в плохом настроении после очередной ссоры и опоздал на урок, в расстроенных чувствах решил уехать в ближайший крупный населенный пункт и устроиться на работу.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, деньги на проезд у подростка имелись, они были подарены на день рождения и сэкономлены на школьных завтраках. Парень пришел на вокзал и приобрел билет до Хабаровска, где планировал устроиться на работу посудомойщиком в кафе быстрого питания и жить в хостеле возле железнодорожного вокзала.

Однако грандиозным планам подростка не суждено было исполниться, так как он был задержан сотрудниками транспортной полиции и помещен в Центр оказания помощи семьи и детям города Хабаровска. В настоящее время подросток передан родителям, которые срочно выехали из Владивостока.

В целях установления причин, способствовавших побегу подростка из дома, инспекторами ОПДН транспортной полиции Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте направлена информация в органы системы профилактики Владивостока.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]