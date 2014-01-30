Ночью во Владивостоке ожидается небольшой снег

В ночь с 30 ноября на 1 декабря во Владивостоке по прогнозу Примгидрометцентра с вероятностью 80% ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег. Прогнозируемое количество осадков - 0,5-1,0 миллиметра, ожидаемая высота снежного покрова - до 1 сантиметра, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В случае ухудшения погодных условий спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приступит к превентивной обработке магистралей города противогололёдными материалами для предотвращения образования наледи. В оперативной готовности находится 130 единиц различной спецтехники - трактора-щётки, комбинированные дорожные машины для нанесения жидкого реагента, пескоразбрасыватели, погрузчики и самосвалы. Создан необходимый запас противогололёдных материалов – жидкого реагента и пескосолевой смеси.

Администрация Владивостока призывает автолюбителей и пешеходов соблюдать в связи с непогодой дополнительные меры безопасности. Водителям всех транспортных средств следует повысить внимание, соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию между автомобилями. Выезжать на дороги необходимо только на автомашинах с зимней резиной.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства можно сообщать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]