Завершается строительство нового моста в селе Соколовка
Строители завершают работы на новом мосту в селе Соколовка Чугуевского района. Проезд транспорта по нему уже открыт.
Как сообщили в Примавтодоре, который выступает генеральным подрядчиком работ, в настоящий момент идет монтаж барьерного ограждения.
«Также необходимо завершить работы на береговой части моста, забетонировать конусы. Работы на пролете и подходах к мосту завершены, уложен асфальт, нанесена разметка», – рассказали специалисты.
Длина нового моста, расположенного на 14 километре дороги Осиновка–Рудная Пристань–Соколовка, составила 21 метр. Новая конструкция возведена с учетом повышенных гидрологических требований, поэтому способна выдержать большой напор воды.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
29.11.2018 Завершаются работы по строительству нового моста в Кроуновке
-
05.10.2018 Строители моста в Кроуновку бетонируют дорожное полотно
-
31.07.2018 Движение по мосту в Кроуновке планируют запустить в осенью
-
06.06.2018 Готовы две опоры нового моста в село Кроуновка
-
26.10.2017 Строители заасфальтировали новый мост в Кавалеровском районе Приморья
-
12.10.2017 Асфальт на новом мосту в Кавалеровском районе уложат на следующей неделе
Добавить комментарий