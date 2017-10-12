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Завершается строительство нового моста в селе Соколовка

Завершается строительство нового моста в селе Соколовка

Фото: Администрация Приморского края

Строители завершают работы на новом мосту в селе Соколовка Чугуевского района. Проезд транспорта по нему уже открыт.

Как сообщили в Примавтодоре, который выступает генеральным подрядчиком работ, в настоящий момент идет монтаж барьерного ограждения.

«Также необходимо завершить работы на береговой части моста, забетонировать конусы. Работы на пролете и подходах к мосту завершены, уложен асфальт, нанесена разметка», – рассказали специалисты.

Длина нового моста, расположенного на 14 километре дороги Осиновка–Рудная Пристань–Соколовка, составила 21 метр. Новая конструкция возведена с учетом повышенных гидрологических требований, поэтому способна выдержать большой напор воды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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