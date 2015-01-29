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На выходных воздух в Приморье прогреется до +10°C

На выходных воздух в Приморье прогреется до +10°C

Сегодня в Приморском крае синоптическая ситуация начнет изменяться, ядро антициклона сместится на акваторию Японского моря, направление ветра сменится на южное, станет поступать более теплая воздушная масса и в Приморье температурный фон начнет повышаться. Максимальные температуры воздуха составят +2...-9 °C. Обойдется без осадков.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", ближайшей ночью над территорией Приморья будут смещаться атмосферные фронты, местами пройдет небольшой и умеренный снег. На отдельных участках дорог может образоваться гололедица. Минимальные температуры воздуха останутся на уровне прошедшей ночи.

Завтра днем погода уже наладится, фронтальные разделы переместятся на Японское море, на Приморье распространится гребень антициклона, осадки на большей территории края прекратятся, и могут задержаться лишь на севере. Дневные температуры воздуха окажутся немного выше, чем сегодня.

В воскресенье Приморский край будет находиться в теплом секторе циклона. Обойдется без осадков. Повышение температурного фона продолжится, значения минимальных температур будут на 1 — 4 градуса, а максимальных на 5 — 9 градусов выше, чем в субботу. Максимальная температура 0...+10 °C.

Во Владивостоке сегодня преимущественно без осадков. Воздух будет хорошо прогреваться и во второй половине дня достигнет вчерашних значений. В ближайшие выходные во Владивостоке погода будет разной. В субботу ночью возможен небольшой снег. Свежий ветер. Мороз начнет ослабевать: -5...-7 °C. Днем солнечно, максимальная температура +1...-2 °C. В воскресенье облачности над городом прибавится, но обойдется без осадков. Ночью еще сохранится небольшой мороз, -2...-4 °C. Днем вернутся положительные значения температур: +5...+7 °C.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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