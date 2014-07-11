Нетрезвый житель Спасска-Дальнего врезался на машине в автомагазин

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» поступило сообщение о том, что в здание, в котором располагается автомагазин, врезалась машина. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что автоаварию совершил 33-летний мужчина. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобиля Хонда СРВ и врезался в двери магазина, расположенного в доме № 19А на ул. Горького в городе Спасске-Дальнем. Врачи диагностировали у водителя травмы ноги, грудной клетки и головы.

Стаж вождения пострадавшего составил 15 лет, ранее мужчину привлекали к административной ответственности за грубое нарушение Правил дорожного движения.

По факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, предусматривающей административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок до 2 лет. Кроме того, мужчине предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцу магазина.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]