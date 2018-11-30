Надбавки к зарплате, внушительные подъемные и частичная оплата за аренду жилья. Меры социальной поддержки, которые в начале месяца только обсуждали депутаты и учителя, сегодня — реальность. Парламентарии в трех чтениях приняли этот законопроект.

Рассказать семиклассникам о кольчатых червях и моллюсках интересно — задача, которую решают тысячи учителей. У Елены Евсеевой есть запал. В этом году она окончила педагогический вуз и с сентября преподает биологию в 22-ой школе во Владивостоке.

Елена Елисеева, молодой учитель: «В школу нужно идти только с любовью к детям, с любовью к своему предмету. Чтобы дети видели это, чтобы им это нравилось».

Молодой специалист во всех отношениях — девушке 22 года. В краевой столице приходится снимать комнату в общежитии. А уже с декабря молодым учителям будут компенсировать половину расходов на найм жилья и выплачивать внушительные подъемные, а также 10 тысяч каждый месяц в качестве доплаты. Такие радикального увеличения доходов педагогов в современном Приморье еще не было. На эти цели в краевой бюджет на будущий год заложили 3 миллиарда рублей. Поддержка в рамках законопроекта, который приморские парламентарии приняли в трех чтениях.

Сергей Слепченко, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Мы надеемся, что вот эти колоссальные средства значительно улучшат ситуацию для того, чтобы наши педагоги получали достойную зарплату. Но и мы при этом будем уже и спрашивать за качество образования, что немаловажно».

Елена Елисеева, молодой учитель: «Это большой стимул идти молодым специалистам работать в школу. Имеет смысл отложить эти деньги на первоначальный взнос для покупки жилья».

Прибавку ощутят не только на молодые специалисты в школах и детских садах. Основной оклад для педагогов тоже увеличат уже со следующего года.

Маргарита Семёнова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе: «Не только молодые специалисты нуждаются в надбавках. Скорее, даже опытные педагоги уходят из школ из-за больших физических и моральных нагрузок».

Законы, инициированные главой Приморья Олегом Кожемяко, — первые ступени. Итогом станет привлечение молодых специалистов в регион и создание для учителей комфортных условий для работы и жизни.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]