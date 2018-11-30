"Дальневосточная перспектива": Новые кадры для дальневосточной экономики

«Дальневосточная перспектива» - совместный проект телеканала «Восток 24» и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, к 2025 году в регионе будет создано более 134 000 новых рабочих мест. Многие из этих вакансий откроют предприятия с инновационными технологиями, и многие профессии будут для Дальнего Востока абсолютно новыми. В этом выпуске речь пойдет о подготовке кадров для дальневосточной экономики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]