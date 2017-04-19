Первые 47 автомобилей без устройства «ЭРА-ГЛОНАСС» оформили дальневосточные таможенники

Новый порядок, отменяющий обязательную установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки, ввозимые на Дальний Восток, вступил в действие 27 ноября. Эту инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко в ноябре поддержал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. За первые два дня работы по новым правилам таможни Дальнего Востока выдали паспорта транспортных средств на 47 автомашин, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

В пресс-службе Дальневосточного таможенного управления отметили, что с 27 ноября жители Дальнего Востока могут ввозить подержанные автомобили без устройства вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». Такую льготу дает временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для собственных нужд.

«По данным на вечер 29 ноября, таможни Дальнего Востока выдали паспорта транспортных средств на 47 автомашин», – сообщили специалисты.

Напомним, с инициативой об изменении правил установки системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иномарки, ввозимые в Приморье, выступил врио Губернатора края Олег Кожемяко. По его словам, нельзя вводить нормы, которые ухудшают положение людей, тем более что в условиях края система работает с перебоями. Председатель Правительства РФ поддержал инициативу, предложив распространить действие нового порядка не только на Приморье, но и на все регионы Дальнего Востока. Новый порядок был подписан 21 ноября и вступил в силу через пять дней.

Справочно: Для получения паспорта транспортных средств (ПТС) владелец автомобиля предоставляет в таможенный орган свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выдаваемое испытательными лабораториями, аккредитованными Федеральной службой по аккредитации.

При проведении оценки соответствия ввозимого автомобиля аккредитованная лаборатория вносит в СБКТС сведения об отсутствии в авто устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) и основание отсутствия этого устройства, в качестве которого указываются реквизиты порядка (номер и дата).

Ввезти автомобиль без УВЭОС могут лица, имеющие постоянную регистрацию в Дальневосточном федеральном округе или переселяющиеся на постоянное место жительства на Дальний Восток. В соответствии с Порядком эти лица имеют право ввезти для собственных нужд в течение одного года одно бывшее в употреблении транспортное средство категории М1 или N1 с правосторонним расположением руля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]