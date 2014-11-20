41 уголовное дело возбуждено в результате операции "Путина" в Приморье

На территории Хасанского района в период нереста лососевых пород рыб проведен комплекс специальных оперативно-профилактических мероприятий «Путина – 2018». Операция проведена с целью пресечения фактов незаконной добычи, транспортировки, реализации водных биологических ресурсов и продуктов их переработки на особо охраняемой природной территории.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Хасанскому району Приморского края, проведены 116 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлены 56 административных правонарушений, уничтожены свыше 100 тысяч метров сетей, являющихся орудием незаконного вылова рыбы. Изъято 200 особей рыбы лососевых пород, возбуждено 41 уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Были организованы межведомственные мобильно-поисковые группы по предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений в области рыболовства. В состав оперативных групп вошли сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, отделения экономической безопасности, дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб отдела МВД России по Хасанскому району.

Неоценимую помощь в период проведения операции сотрудникам полиции оказали специалисты службы охраны национального парка и представители добровольных народных дружин.

Напомним: на территории национального парка запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]