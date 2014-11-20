Новости Общество Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:07
  0

41 уголовное дело возбуждено в результате операции "Путина" в Приморье

41 уголовное дело возбуждено в результате операции

Фото: Пресс-служба ОМВД по Хасанскому району Приморского края

На территории Хасанского района в период нереста лососевых пород рыб проведен комплекс специальных оперативно-профилактических мероприятий «Путина – 2018». Операция проведена с целью пресечения фактов незаконной добычи, транспортировки, реализации водных биологических ресурсов и продуктов их переработки на особо охраняемой природной территории.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по Хасанскому району Приморского края, проведены 116 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлены 56 административных правонарушений, уничтожены свыше 100 тысяч метров сетей, являющихся орудием незаконного вылова рыбы. Изъято 200 особей рыбы лососевых пород, возбуждено 41 уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Были организованы межведомственные мобильно-поисковые группы по предотвращению браконьерства и профилактике правонарушений в области рыболовства. В состав оперативных групп вошли сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, отделения экономической безопасности, дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб отдела МВД России по Хасанскому району.

Неоценимую помощь в период проведения операции сотрудникам полиции оказали специалисты службы охраны национального парка и представители добровольных народных дружин.

Напомним: на территории национального парка запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Владивостокский аэропорт должен получить имя:





Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря