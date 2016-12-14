Инвестор из Гонконга строит доступное жилье в Приморье

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «РКСК» (дочерняя компания гонконгской корпорации «АО ТОН») приступил к строительству жилого комплекса в районе Зеленый угол во Владивостоке. Инвестиции в проект составят 1,5 миллиарда рублей.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, новый микрорайон с названием «Зеленый бульвар» предполагает комплексную застройку микрорайона, которая на данном этапе включает три монолитных высотки в 25 этажей каждая. Строители уже возводят каркас первого дома и начали бетонирование фундамента второго.

«Для того, чтобы этот проект состоялся, мы провели большую работу с инвесторами из Гонконга: презентовали преимущества нашего края, рассказали об особых условиях, которые созданы здесь для развития бизнеса. Ключевым фактором для принятия положительного решения стали преференции, которые предоставляются резидентам Свободного порта Владивосток», – прокомментировал заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Денис Стародуб.

Именно налоговые льготы, которые застройщик получил в статусе резидента СПВ, позволили сократить издержки, и, как следствие, установить привлекательную цену за квадратный метр.

Концепция проекта предусматривает создание комфортного окружения: вид на настоящий лес из каждого окна, спортивные и детские площадки, стадион, места для выгула домашних животных и двор без машин.

«За четверть века мы построили десятки современных жилых районов в Азии и сейчас готовы применить этот опыт во Владивостоке. Изюминка нашего проекта – единственный в городе пешеходный зеленый бульвар длиной в километр, где можно будет гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Здесь будут оборудованы дорожки для пешеходов, бегунов и велосипедов, предусмотрены места для катания на скейтах и роликах», – рассказал президент гонконгской корпорации «АО ТОН» Жэнь Шичжун.

В рамках комплексного сопровождения проекта Инвестиционным агентством Приморья строительная компания получила аккредитацию дочернего банка ДОМ.РФ – банка «Российский капитал» в качестве партнера по ипотеке.

«Это позволяет предоставлять доступные ипотечные кредиты с процентной ставкой ниже, чем в среднем по рынку. В настоящее время по объектам ЖК “Зеленый бульвар” предусмотрена базовая ставка от 9,65%, а по государственной программе “Семейная ипотека” – от 6% годовых», – пояснил руководитель приморского филиала банка Анатолий Бондаренко.

Первый дом в микрорайоне «Зеленый бульвар» планируется ввести в эксплуатацию в декабре следующего года. Строительство еще двух многоэтажек, а также всей сопутствующей инфраструктуры будет завершено к 2021 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]