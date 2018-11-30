В Приморье семьи работников культуры, образования и здравоохранения получат шанс на получение льготной ипотеки
"Вести: Приморье. Интервью". Гости студии: Роман Чернявский, генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства Приморского края и Ирина Шибельбеин, начальник управления ипотечного кредитования администрации Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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