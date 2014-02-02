ЦБ бьет тревогу: таинственные личности скупают валюту

Центральный банк России обнаружил скупщиков крупных сумм валюты и заподозрил мошенничество. Одни и те же люди приобретают в российских банках крупные суммы валюты и никогда ее не продают, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ЦБ в адрес банков.

Сделки проводят физлица, они покупают валюту на крупные суммы, не менее ста тысяч долларов за один раз. При этом не продают ее, даже если курс рубля для этого выгодный. Сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Операции сомнительны, предупредил ЦБ банки.

Клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, на самом деле не покупали в нем валюту, подчеркивает регулятор.

Настоящие клиенты банков не знали, что от их имени приобретаются огромные суммы наличной валюты.

Таким образом, кто эти тайные скупщики валюты, пока неизвестно.

«По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», — приводит слова представителя ЦБ издание.

ЦБ также изучил видеозаписи из отделений банков и выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. «Банки ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений — личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций», — указал ЦБ. Иными словами, проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводится формально.

По мнению регулятора, все указывает на то, что сделки проводятся для снабжения наличными нелегальных обменников, работающих на теневой сектор экономики. В обменники обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки, указывает ЦБ в письме. По словам источника издания, конечными заказчиками валюты являются торгово-оптовые предприятия и рынки. Если раньше они сами покупали валюту у банков, проводивших такие операции, то в 2018 году такая возможность исчезла — ЦБ отобрал у этих финучреждений лицензии.

Эти сделки могут проводиться и в «коррупционных и других незаконных целях», предупреждает регулятор.

В ЦБ также отметили, в подозрительные валютно-обменные операции с наличными вовлечены как крупные, так и небольшие банки. Регулятор отмечает, что банки вправе отказать клиенту в покупке валюты, если сомневаются в чистоте операции. Кредитным учреждениям необходимо доработать порядок проверки происхождения средств клиентов, указано в письме.

ЦБ будет применять «меры надзорного реагирования», если обнаружит подобные операции — от ограничений и запретов для банков вплоть до отзыва лицензии.

Источник: ГАЗЕТА.ru [ www.gazeta.ru ]