В Приморье стартует пилотный проект по борьбе бедностью

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует 1 декабря. Он будет проходить в четыре этапа и затронет восемь регионов, включая Приморский край, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС.

30 ноября глава Минтруда РФ Максим Топилин сообщил, что в 2019 году в ряде регионов пройдет эксперимент по снижению уровня бедности в РФ. Пилотные проекты будут проведены в Кабардино-Балкарской Республике, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. Согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, около 30% россиян живут в условиях жесткой экономии и могут позволить себе только необходимые продукты. По словам главы Минтруда, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.

«Период реализации пилотных проектов – с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2019 года. Пилотные проекты проводятся в четыре этапа», – говорится в приложении к приказу Минтруда.

На первом этапе, с 1 декабря 2018 года по 20 марта 2019 года, будет проведена оценка реального уровня и структуры бедности на региональном уровне и в разрезе муниципальных образований, выявлены основные факторы и причины бедности граждан и семей (так, будет проанализирован их уровень доходов, состояние здоровья, уровень образования, занятость, безработица, участие в программах социальной поддержки), определена доля малоимущих граждан, получающих и не получающих различные меры соцподдержки, изучены возможности перераспределения ресурсов в пользу наиболее нуждающихся граждан.

Второй этап будет проходить с 21 марта по 20 июня 2019 года. В рамках него будет проведен анализ влияния уровня экономического развития регионов, а также мероприятий в рамках нацпроектов, направленных на повышение доходов населения, подготовлены предложения по сокращению бедности за счет реализации мер в сфере занятости, здравоохранения и образования, а также по созданию системы мониторинга самозанятого населения. Также планируется создать региональные реестры граждан с доходами ниже прожиточного минимума и систему мониторинга уровня жизни населения.

С 21 июня по 20 сентября 2019 года будут подготовлены предложения, направленные на сокращение бедности за счет развития системы социальной помощи и ее предоставления исходя из принципов адресности, по модернизации системы пособий на детей, а также развитию мер поддержки семей, имеющих детей, в том числе многодетных.

В ходе последнего, четвертого этапа, с 21 сентября по 30 ноября 2019 года будут подготовлены проекты региональных планов мероприятий, направленных на увеличение доходов граждан и снижение бедности, включая оценку финансового обеспечения и ожидаемого эффекта от внедрения планируемых мероприятий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]