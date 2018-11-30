Поезд маршрута Новочугуевка - Владивосток запущен в Приморье (фото)

Сегодня, 1 декабря в Приморском крае возобновил свою работу пассажирский поезд по направлению Владивосток- Чугуевка.

«В декабре, по утвержденному тарифу, стоимость проезда на поезде из Владивостока до Новочугуевки составит от 610 рублей. Это значительно ниже, чем на проезд автобусом. Право льготного проезда на этот пригородный поезд сохранится для льготников – участников Великой Отечественной войны, инвалидов войны, ветеранов боевых действий, инвалидов»,- сообщили специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства.

С просьбой вернуть железнодорожные пассажирские перевозки из Чугуевского района во Владивосток, которые были остановлены в 2010 году, жители района обратились к Олегу Кожемяко в ходе рабочего визита врио Губернатора в муниципалитет 17 ноября. Он подчеркнул, что обсудит вопрос возвращения поезда на линию с руководством дальневосточного филиала РЖД.

«Если поезд снят по экономическим причинам, мы готовы предоставить субсидию из краевого бюджета», – заявил он. Проблему удалось решить за две недели

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]