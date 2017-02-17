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Эксперт Маглипогода выступил с крайне тревожным прогнозом

Эксперт Маглипогода выступил с крайне тревожным прогнозом

Скорое землетрясение около южного побережья Приморского края влияет на траекторию движения циклонов, выходящих на территорию края, такую теорию выдвинул эксперт сайт Маглипогода, сообщают "Вести:Приморье".

Волновой циклон, который в ночь на 1 декабря возник у берегов Приморского края, прошел намного южнее, чем предполагалось. Соответственно на юге края прошли в основном незначительные осадки от влияния малоактивного фронта или их не было вообще. По краю местами прошел небольшой снег от 0.1 до 3 см снега. Ранее предсказывалось, что в районе Находки может выпасть более 5 сантиметров снега.

По мнению эксперта сайта Маглипогода, причиной изменения траектории движения волнового циклона могло стать  "влияние зоны возможного будущего землетрясения в южной части Японского моря". Аргументацию данной теории эксперт не приводит.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • рорро / Сегодня, 13:13
    № 1  
     

    долбоящер долбоящер долбоящер долбоящер долбоящер долбоящер

    [ Цитировать ]

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