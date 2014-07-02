Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Последний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и прямое возмещение убытков для автомобилистов. "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт "Известия" публикует перечень изменений и нововведений, которые ждут россиян с 1 деабря 2018 года.

О налогах

До 1 декабря всем россиянам, владеющим землей, домами, квартирами, транспортными средствами (включая не только машины, но также, например, яхты или снегоходы), гаражами или машино-местами, необходимо заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Уведомления с суммой назначенных платежей Федеральная налоговая служба (ФНС) разослала еще осенью, получить их большинство налогоплательщиков должны были до 30 октября. Правда, если письмо по каким-то причинам не дошло, то ответственность за неуплату налога всё равно лежит на налогоплательщике, а не на ведомстве.

Если же налог до 1 декабря уплачен не будет, то, помимо долга, неплательщику уже со 2 декабря начнут начисляться пени, неуплата которых, в свою очередь, может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу. Зато у тех, кто не согласен с назначенной суммой, есть больше времени на то, чтобы заплатить налог, а затем добиваться справедливости. Обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей можно в течение трех лет с этого момента, а не одного месяца, как было до сих пор.

Юридическим лицам при уплате налогов следует быть внимательнее с корреспонденцией от налоговой службы. С 1 декабря 2017 года вступают в силу новые требования к оформлению платежных документов — в частности, изменились требования, касающиеся указания назначения платежа. Если этот пункт отсутствует или указан неверно, то деньги просто не будут зачислены в бюджет, и, соответственно, компания окажется в должниках.

ОСАГО и общественный транспорт

Участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли, в случае если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей. С 1 декабря это ограничение снимается.

Хорошие новости ждут пассажиров общественного транспорта: поездки на нем должны стать более безопасными. С первым зимним месяцем в силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом. Теперь перед каждым рейсом проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную, будут специальные контролеры.

Ограничения на мясо и мебель

С 1 декабря 2017 года будет введено временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. Об этом стало известно еще в середине ноября. Тогда в Россельхознадзоре объяснили, что обнаружили в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста.

Запрет коснется свинины, а также мяса крупного рогатого скота. Когда он будет снят, точно не известно. Эксперты уже заявили, что Бразилия является одним из самых крупных поставщиков и запрет на импорт мяса из страны может привести к росту цен на мясную продукцию.

Еще одно ограничение на покупочном фронте коснется в первую очередь мебельщиков. С 1 декабря 2017 года в рамках госзакупок можно будет приобретать только мебель, произведенную в России или странах ЕАЭС (Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии). Ограничение будет действовать в течение двух лет.

Недвижимость и капремонт

Сразу два изменения в начале зимы будут введены по инициативе Минстроя России. Так, ведомство представило методику расчета стоимости работ по капремонту, на основании которой все регионы к декабрю 2017-го должны были провести перерасчет. Это было сделано на фоне массового недовольства россиян суммами, которые ежемесячно начислялись им за капитальный ремонт. В ведомстве рассчитывают, что таким образом его стоимость удастся сделать более прозрачной, а управляющим компаниям будет сложнее наживаться на этой строке в счетах за ЖКХ.

Более прозрачными также могут стать цены на рынке строящейся недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров — в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование строительной техники и оплату труда рабочих. Предполагается, что всё это позволит ужесточить контроль за завышением цен на строящееся жилье.

Лицензия на аборты

Клиники и больницы, получившие общую медицинскую лицензию по направлению «акушерство и гинекология», больше не смогут производить аборты. 1 декабря 2017 года вступает в силу постановление правительства, принятое еще в декабре 2016-го. По нему, оказывать такие услуги смогут только медицинские учреждения, получившие специальную лицензию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]