Маленькая собачонка спровоцировала массовое ДТП во Владивостоке (видео)

Вечером 30 ноября во Владивостоке на проспекте 100 летия произошло ДТП с участием трёх машин. Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения. Собака перебегала дорогу и спровоцировала ДТП. Водитель автомобиля, двигавшегося в крайнем правом ряду, резко затормозил,чтобы не задавить животное. Следовавшие за ним автомобилисты не успели среагировать, в результате чего произошло "паровозное" ДТП. Собака в автоаварии не пострадала и, скорей всего, совсем не поняла, что стала причиной массовой аварии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]