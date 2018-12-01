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Маленькая собачонка спровоцировала массовое ДТП во Владивостоке (видео)

Вечером 30 ноября во Владивостоке на проспекте 100 летия произошло ДТП с участием трёх машин. Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения. Собака перебегала дорогу и спровоцировала ДТП.  Водитель автомобиля, двигавшегося в крайнем правом ряду, резко затормозил,чтобы не задавить животное. Следовавшие за ним автомобилисты не успели среагировать, в результате чего произошло "паровозное" ДТП. Собака в автоаварии не пострадала и, скорей всего, совсем не поняла, что стала причиной массовой аварии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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