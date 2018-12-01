Массовая автоавария произошла у одного из ночных клубов Владивостока (видео)

В ночь на субботу, 1 декабря, во Владивостоке в районе остановки «Дальзавод» произошло серьезное ДТП с участием пяти автомобилей.

"Ночной гонщик" двигался на огромной скорости по Светланской из центра в сторону Луговой. Не справившись с управлением, водитель иномарки врезался в припаркованные около ночного клуба автомобили. По словам очевидцев, виновник ДТП повредил четыре автомобиля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]