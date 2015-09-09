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Центр Владивостока затопило из-за порыва на теплосетях (фото)

Центр Владивостока затопило из-за порыва на теплосетях (фото)

Фото: vl.ru

По дорогам в центре Владивостока текут потоки воды – из-за порыва на теплосетях затопило Пологую, Фонтанную и Океанский проспект. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.

Прорвало трубу рядом с гаражами на Пологой, 62а, порыв произошел 1 декабря примерно в 11:15, через пять минут начало топить дорогу в районе Океанского проспекта, 20.

Сейчас вода льется по улицам бурным ручьем. При минусовой температуре местами уже образуется наледь, на дорогах очень скользко, движение в центре замедленное.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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