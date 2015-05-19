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Средняя зарплата по Владивостоку превысила 55 тысяч рублей в месяц

Средняя зарплата по Владивостоку превысила 55 тысяч рублей в месяц

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за январь-сентябрь 2018 года во Владивостоке составила 55662 рубля, сообщают "Вести:Приморья" со ссылкой на сайт vlc.ru. По сравнению с прошлым годом зарпалта выросла на 11,6%.

Уточняется, что среднемесячная зарплата в 4,2 раза превышает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, рассчитываемого по Приморскому краю (за 3-й квартал 2018 года — 13218 рублей).

При этом реальная заработная плата составила 109% к январю-сентябрю 2017 года.

Между тем, среднесписочная численность работающих в организациях города Владивостока (без субъектов малого предпринимательства) в январе-сентябре 2018 года составила 165,9 тыс. человек (100,5% к аналогичному периоду 2017 года).

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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