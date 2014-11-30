Дождь, а потом снег: синоптики сделали уточненный прогноз на предстоящую неделю
Вечером в понедельник, 3 декабря, во Владивостоке ожидается сильный ливневый дождь, а 6-7 декабря в столице Приморья прогнозируется первый серьезный снегопад, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интернет-сайт прогноза погоды.
3 декабря осадки прогнозируются во второй половине дня. Их интенсивность оценивается от 1,6 мм (Gismeteo) до 13 мм (rp5.ru). В четверг, 6 декабря, снег во Владивостоке начнется в дневное время. Интенсивность от 6 до 8 мм.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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