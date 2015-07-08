Вид из салона авто напугал жителей Владивостока
Фотография внутреннего убранства одного из автомобилей, припаркованного в районе Тихой во Владивостоке, стала темой бурного обсуждения в соцсетях города, сообщают "Вести:Приморье".
Владелец сфотографированного автомобиля разместил на передних сидениях в салоне машины маски, своим видом пугающих окружающих.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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