Вид из салона авто напугал жителей Владивостока

Фотография внутреннего убранства одного из автомобилей, припаркованного в районе Тихой во Владивостоке, стала темой бурного обсуждения в соцсетях города, сообщают "Вести:Приморье".

Владелец сфотографированного автомобиля разместил на передних сидениях в салоне машины маски, своим видом пугающих окружающих.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]