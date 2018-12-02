Авария на Героев Хасана парализовала дорогу с о.Русский в центр Владивостока
Днем 2 декабря во Владивостоке на дороге между Русским и Золотым мостом в районе улицы Героев Хасана по направлению в центр города произошло ДТП с участием двух легковушек, сообщают "Вести:Приморье".
Судя по видео, размещенному в соцсетях, на место автоаварии уже прибыла "карета скорой помощи". Машины, попавшие в ДТП, практически перегородили две полосы по направлению в сторону центра Владивостока. От места ДТП в сторону острова Русский "отрастает" большая автопробка.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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