Судно "Севастополь", попавшей под санкции США компании, вернулось во Владивостока

Российское судно "Севастополь", задержанное, а потом опущенное без объяснения причин в Южной Корее, прибыло в порт Владивостока, сообщил ТАСС заместитель директора компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин.

Ранее сообщалось, что южнокорейские бункеровочные компании отказались заправлять топливом российский теплоход "Севастополь", который готовился выйти из Пусана во Владивосток. Из-за этого судно несколько дней не могло покинуть порт. До этого, 29 сентября "Севастополь" был задержан властями порта, а 2 октября освобожден без официального объяснения причин. "Вести:Примоье" рассказывали о "приключениях" российских моряков в Пусане в сюжете Марии Ежевской "Российское судно «Севастополь» никогда не было в водах Северной Кореи — об этом заявило руководство приморской компании «Гудзон»".

"Севастополь" прибыл во Владивосток, сейчас стоит у причала, оформляется и будет разгружаться. После этого он возьмет курс на Находку, там примет на борт груз и отправится с ним в Китай", - сообщил Улискин. Он не смог уточнить, на каком топливе теплоходу удалось добраться в Россию.

В августе 2018 года минфин США объявил о расширении санкционных списков по КНДР, в которые вошла компания "Гудзон". В перечне также значатся шесть судов под российским флагом: "Патриот", "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь". По мнению американских властей, они причастны к передаче "нефтепродуктов судам, следующим под флагом КНДР, а также к деятельности, запрещенной Советом Безопасности ООН".

В компании эту причастность отрицают. По словам ее руководства, из названных американцами шести судов только одно является нефтеналивным танкером, который мог бы обеспечивать другие суда нефтепродуктами, и он был передан в 2017 году Приморской морской логистической компании, а в КНДР последний раз заходил в 2016 году. Остальные пять - грузовые и специальные суда, одно из которых не имеет документов для выхода за рубеж.

В сентябре - октябре у двух судов "Гудзона" возникали проблемы с заходом в южнокорейские порты. Кроме того, судно "Нептун" было вынуждено покинуть судостроительный завод в Китае из-за отказа принимающей стороны закончить ремонт. По данным генерального консульства РФ в Шанхае, в случае с "Нептуном" речь идет об исключительно хозяйственном споре, а "санкционная риторика в переговорном процессе двух компаний полностью отсутствует".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]