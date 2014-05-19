Шувалов поручил ДОМ.РФ достроить элитный поселок на о.Русский во Владивостоке

ДОМ.РФ (бывшее АИЖК) по поручению правительства России займется вопросом завершения строительства домов жилищно-строительного кооператива «Остров» во Владивостоке. Об этом в ходе поездки в Приморский край рассказал генеральный директор компании Александр Плутник. Он отметил, что председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поручил ДОМ.РФ разобраться с проблемой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

ЖСК «Остров» был создан 25 октября 2012 года. В кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей. Кооперативу выделили 400,5 тысяч кв. м земли из федеральной собственности на Русском острове. Общее число пайщиков «Острова» − 378 человек. Строительство жилья началось в 2016 году, но теперь оно фактически заморожено.

О проблемах ЖСК "Остров" "Вести:Приморье" рассказывали в середине осени 2018 года в сюжете Татьяны Дубко "Члены элитного ЖСК на о. Русском шестой год пытаются получить ключи от коттеджей".

"Профессора, академики, ученые — уважаемые люди региона мечтали жить и работать вместе.

Надежда Сыроед, профессор ДВФУ, член ЖСК «Остров»: «Мы вступили в этот кооператив, потому что была агитация со стороны статусных людей, в том числе Шувалов, краевая администрация. И очень обидно, стен даже нет».

А пока что сообща только борются за долгострой. Вопрос от ЖСК «Остров» звучал и на Восточном Экономическом форуме в сентябре 2018 года.

Игорь Шувалов, глава Внешэкономбанка: «С «Островом», конечно, позорище. Надо достроить»." (фрагмент сюжета)

Как и кто будет достраивать коттеджных поселок на о.Русский смотрите в сюжете нашей программы в понедельник, 3 декабря, на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]