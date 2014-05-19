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Шувалов поручил ДОМ.РФ достроить элитный поселок на о.Русский во Владивостоке

Шувалов поручил ДОМ.РФ достроить элитный поселок на о.Русский во Владивостоке

ДОМ.РФ (бывшее АИЖК) по поручению правительства России займется вопросом завершения строительства домов жилищно-строительного кооператива «Остров» во Владивостоке. Об этом в ходе поездки в Приморский край рассказал генеральный директор компании Александр Плутник. Он отметил, что председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов поручил ДОМ.РФ разобраться с проблемой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

ЖСК «Остров» был создан 25 октября 2012 года. В кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей. Кооперативу выделили 400,5 тысяч кв. м земли из федеральной собственности на Русском острове. Общее число пайщиков «Острова» − 378 человек. Строительство жилья началось в 2016 году, но теперь оно фактически заморожено.

О проблемах ЖСК "Остров" "Вести:Приморье" рассказывали в середине осени 2018 года в сюжете Татьяны Дубко "Члены элитного ЖСК на о. Русском шестой год пытаются получить ключи от коттеджей". 

"Профессора, академики, ученые — уважаемые люди региона мечтали жить и работать вместе.
Надежда Сыроед, профессор ДВФУ, член ЖСК «Остров»: «Мы вступили в этот кооператив, потому что была агитация со стороны статусных людей, в том числе Шувалов, краевая администрация. И очень обидно, стен даже нет».
А пока что сообща только борются за долгострой. Вопрос от ЖСК «Остров» звучал и на Восточном Экономическом форуме в сентябре 2018 года.
Игорь Шувалов, глава Внешэкономбанка: «С «Островом», конечно, позорище. Надо достроить»." (фрагмент сюжета)

Как и кто будет достраивать коттеджных поселок на о.Русский смотрите в сюжете нашей программы в понедельник, 3 декабря, на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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