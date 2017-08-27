Часть Владивостока останется без электричества

В понедельник, 3 декабря, во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 59 домах города.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:

Терешковой, 13, 15, 17, 19, 21, 25;

Днепровская, 29;

Айвазовского, 40, 42, 44, 44в, 46, 52, 54, 56, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83;

Восточная 2-я, 7, 9, 9а, 9-б, 11, 22, 24, 26, 28, 30, 32а, 34;

Майкова, 30;

Шевченко, 19, 21, 21д, 28в;

Южная, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26;

Яблоневая, 2, 4, 28, 30;

Юности, 17;

Встречная 3-я, 1;

Грушевая, 1;

Адмирала Фокина, 6, 8, 10;

Светланская, 5.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]