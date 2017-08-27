Часть Владивостока останется без электричества
В понедельник, 3 декабря, во Владивостоке сотрудники МУПВ «ВПЭС» (электрические сети) проведут плановые ремонтные работы. Отключения электричества ожидаются в 59 домах города.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сервис «Отключения воды и света на VL.ru», плановые мероприятия продлятся с 09:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:
Терешковой, 13, 15, 17, 19, 21, 25;
Днепровская, 29;
Айвазовского, 40, 42, 44, 44в, 46, 52, 54, 56, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83;
Восточная 2-я, 7, 9, 9а, 9-б, 11, 22, 24, 26, 28, 30, 32а, 34;
Майкова, 30;
Шевченко, 19, 21, 21д, 28в;
Южная, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26;
Яблоневая, 2, 4, 28, 30;
Юности, 17;
Встречная 3-я, 1;
Грушевая, 1;
Адмирала Фокина, 6, 8, 10;
Светланская, 5.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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