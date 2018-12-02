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Массовые "скользкие" ДТП происходят во Владивостоке и при +10 (фото)

Массовые

Сразу несколько автомобилей столкнулись на объездной трассе Седанка-Патрокл во Владивостоке 2 декабря.

Как сообщает инстаграм-паблик dpskontrol_125rus, на одном из участков дороги «Седанка — Патрокл» столкнулись два легковых автомобиля. Затем к ним «добавились» еще две машины. Информации о пострадавших нет.

По словам автомобилистов, эти аварии могло спровоцировать состояние дорожного полотна — сейчас оно очень скользкое. Напомним, что в воскресенье, 2 декабря, во Владивостоке выдался аномально теплый для зимы день, столбик термометра поднялся до +10 градусов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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