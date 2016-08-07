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Вчера, 21:52
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Приморью предстоит пережить экстремальный перепад температур

Приморью предстоит пережить экстремальный перепад температур

Над территорией Приморья температура 1 декабря в нижней тропосфере была -15 градусов, 2 декабря уже 0, а завтра утром будет +4 градуса, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на руководителя Примгидромета Бориса Кубая.

"Нулевая изотерма при этом может подняться с юга на север, до Хабаровска. Подтверждается и то, что в предстоящие сутки ни один из потенциальных циклонов не получит развития над территорией Приморья, что не позволит ухудшить погоду на длительные сроки.", - заявил Брос Кубай в интервью сайту Примгидромета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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