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Вчера, 21:58
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Владивосток накроют "морозы под - 25"

Владивосток накроют

К середине предстоящей недели над Японским морем может образоваться перспективный циклон, который может задеть своей снежной шапкой Владивосток и Находку, а затем в Приморье придут сорокоградусные морозы, заявил руководитель Примгидромета Борис Кубай.

После +4 градусов 3 декабря в нижней тропосфере 7 декабря температура воздуха опустится до -26…-28 градусов. Это значит, что в ряде северных и центральных районов края температура у поверхности земли будет приближаться к -40 градусам. На побережье, температура, естественно, будет значительно выше, но на фоне свежего северного ветра холод будет пронизывающим. Во Владивостоке холод будет ощущаться, как  минус 25. Это будет уже настоящая зима.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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