Через несколько часов в Приморье ожидается резкое ухудшение погоды
3 декабря погоду в Приморском крае будет определять атмосферный фронт и южный циклон с Желтого моря. Днем фронт начнет влиять на погоду в Приморском крае, а вечером к юго-восточному побережью Приморья приблизится циклон с Желтого моря. В этот момент циклон и фронт начнут взаимодействовать, что спровоцирует усиление и обострение фронта. Поэтому основное ухудшение погоды будет вечером, уточняют "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.
Днем 3 декабря ожидается теплая, но неустойчивая погода. Облаков станет больше, местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха днем составит от +1 °С до +9 °С.
Вечером 3 декабря произойдет резкое ухудшение погоды в Приморском крае! На всей территории края пройдут осадки, местами сильные. В основном осадки будут в виде дождя, но на севере края и на перевалах местами со снегом. После прохождения фронта на большей части края будет наблюдаться переход дождя в снег.
Ночью в западных и южных районах ожидается прекращения осадков и похолодание. В центральных и северных районах пройдет снег и мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица. На восточном побережье в основном пройдет дождь, местами переходящий в снег.
В ночь на 4 декабря температурный фон начнет сразу понижаться после прохождения фронтального раздела. Утром 4 декабря температура понизится до -2 °С -10 °С. При этом усилится северо-западный ветер, на побережье сильный.
4 и 5 декабря в Приморском крае ожидается малооблачная, прохладная, ветреная и без осадков погода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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