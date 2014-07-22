По уровню зарплат Приморье занимает 19 место в России

3,64 % работающих жителей Приморья может похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц (после вычета подоходного налога), сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на данные "РИА Новости". При этом 18,4 % приморских работников имеют зарплату ниже 15 тысяч рублей, а самые распространенные суммы заработной платы в ПРиморском крае находятся в диапазоне от 18 до 43 тысяч рублей.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составило рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и доля низкооплачиваемых, заработок которых менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта. Такая зарплата почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда. Для сравнения, медианная зарплата (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в 2018 году, по оценкам РИА Рейтинг, составляла 26,9 тысяч рублей в месяц. При этом лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения. В половине регионов значение данного показателя составляет менее 1,6%.

Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. В Ямало-Hенецком автономном округ (лидер рейтинга) более 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее таких было менее 24%. При этом доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 1,5%, что является третьим результатом (еще меньше низких зарплат на Чукотке и в Магадане). Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получает более 100 тысяч в месяц. На третьей – строчке по доле высоких зарплат расположился Hенецкий АО, а четвертой стала Магаданская область.