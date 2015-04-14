Единый институт развития в жилищной сфере — госкомпания «Дом РФ» — займется достройкой брошенных домов кооператива «Остров». Строительство двух сотен домов для педагогов и научных работников будет ускорено.

Строительство грандиозного жилищного комплекса на острове Русский долгие годы было больным вопросом для трех с лишним сотен семей Владивостока. Дома для преподавателей и сотрудников ДВФУ здесь планировали возвести еще во время саммита АТЭС. Отчаявшиеся пайщики обращались с жалобами в администрацию Приморья и администрацию президента. В итоге решать проблему во Владивосток приехал генеральный директор АО «Дом РФ». Именно эта госкомпания проконтролирует достройку домов для семей преподавателей и ученых.

Александр Плутник, генеральный директор «ДОМ.РФ»: «Начиналось это строительство в 2012 году, и сейчас строительство здесь идет не лучшим образом. Мы приехали поговорить с членами кооператива, выяснить причины. Главное, чтобы стройка здесь началась… Мы договорились с администрацией края об ускорении проведения экспертизы по проектной документации, сметной стоимости».

В свое время агентство по ипотечному и жилищному кредитованию — ныне «Дом РФ» — безвозмездно выделило под застройку «Острова» 40 гектаров земли и 500 миллионов на создание коммуникаций. Одна из проблем ЖСК на сегодняшний день: подорожание строительных работ по сравнению с условиями контракта. Однако сегодня стало понятно, что дополнительные суммы не лягут новым бременем на плечи будущих собственников квартир.

Александр Плутник, генеральный директор «ДОМ.РФ»: «Мы смотрим, что можем сделать, чтобы это «объективное удорожание» не легло на людей».

Валерий Пытнев, генеральный директор ИСК «Аркада»: «Цель, конечно, — успеть к следующему году. Желательно… Ну, по ноябрю мы уверены в том, что мы успеем. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы это сделать пораньше».

Проект поддерживает правительство страны. Благополучно разрешить ситуацию на Русском острове поручил и председатель ВЭБ Игорь Шувалов, который находится сейчас с визитом на Дальнем Востоке. На сегодня в работе находятся 200 домов, из них восемь многоквартирных.

Иван Нагорный, председатель правления ЖСК «Остров»: «Эта встреча завершающая была. Мы проводили консультации с сентября месяца, вырабатывая сложные решения — сегодня мы их достигли. И я рассчитываю, что это приведет к счастливому финалу…»

Жильцы будущего комплекса верят, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Пайщики ждут своих квартир уже несколько лет, и их проблемы, кажется, наконец решены: ученой долине на острове Русском быть!

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]