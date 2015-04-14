На острове Русский во Владивостоке появится «долина ученых». Видеорепортаж Евгения Талова
Единый институт развития в жилищной сфере — госкомпания «Дом РФ» — займется достройкой брошенных домов кооператива «Остров». Строительство двух сотен домов для педагогов и научных работников будет ускорено.
Строительство грандиозного жилищного комплекса на острове Русский долгие годы было больным вопросом для трех с лишним сотен семей Владивостока. Дома для преподавателей и сотрудников ДВФУ здесь планировали возвести еще во время саммита АТЭС. Отчаявшиеся пайщики обращались с жалобами в администрацию Приморья и администрацию президента. В итоге решать проблему во Владивосток приехал генеральный директор АО «Дом РФ». Именно эта госкомпания проконтролирует достройку домов для семей преподавателей и ученых.
Александр Плутник, генеральный директор «ДОМ.РФ»: «Начиналось это строительство в 2012 году, и сейчас строительство здесь идет не лучшим образом. Мы приехали поговорить с членами кооператива, выяснить причины. Главное, чтобы стройка здесь началась… Мы договорились с администрацией края об ускорении проведения экспертизы по проектной документации, сметной стоимости».
В свое время агентство по ипотечному и жилищному кредитованию — ныне «Дом РФ» — безвозмездно выделило под застройку «Острова» 40 гектаров земли и 500 миллионов на создание коммуникаций. Одна из проблем ЖСК на сегодняшний день: подорожание строительных работ по сравнению с условиями контракта. Однако сегодня стало понятно, что дополнительные суммы не лягут новым бременем на плечи будущих собственников квартир.
Александр Плутник, генеральный директор «ДОМ.РФ»: «Мы смотрим, что можем сделать, чтобы это «объективное удорожание» не легло на людей».
Валерий Пытнев, генеральный директор ИСК «Аркада»: «Цель, конечно, — успеть к следующему году. Желательно… Ну, по ноябрю мы уверены в том, что мы успеем. Сейчас обсуждается вопрос, чтобы это сделать пораньше».
Проект поддерживает правительство страны. Благополучно разрешить ситуацию на Русском острове поручил и председатель ВЭБ Игорь Шувалов, который находится сейчас с визитом на Дальнем Востоке. На сегодня в работе находятся 200 домов, из них восемь многоквартирных.
Иван Нагорный, председатель правления ЖСК «Остров»: «Эта встреча завершающая была. Мы проводили консультации с сентября месяца, вырабатывая сложные решения — сегодня мы их достигли. И я рассчитываю, что это приведет к счастливому финалу…»
Жильцы будущего комплекса верят, что ситуация сдвинулась с мертвой точки. Пайщики ждут своих квартир уже несколько лет, и их проблемы, кажется, наконец решены: ученой долине на острове Русском быть!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.12.2018 Шувалов поручил ДОМ.РФ достроить элитный поселок на о.Русский во Владивостоке
-
07.06.2018 Достройкой жилых домов во владивостокском микрорайоне «Снеговая Падь» займется новая компания
-
30.06.2017 В Уссурийске завершается программа по переселению из аварийных и ветхих домов
-
06.10.2016 Радиопрограмма "Экспо-Новости" от 5.10.2016
-
11.11.2015 Ход строительства жилищного кооператива «Остров» обсудили в Приморье
-
14.04.2015 «Крокус Интернэшнл» пытается отсудить у РФ 1,4 млрд руб за строительство кампуса ДВФУ
Добавить комментарий