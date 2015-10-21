В Приморье вынесен приговор юристу-мошеннице

Ханкайский районный суд вынес приговор жительнице Приморья, обвиняемой в серии мошенничеств. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Мошенничества были осуществлены в сфере оказания юридической помощи жителям Ханкайского района. Так, узнав о том, что сотрудникам одного из госучреждений районного центра необходимо оказание юридических услуг, 35-летняя гражданка предложила свои услуги с целью хищения денежных средств. Позже, владея информацией о том, что еще одной жительнице районного центра нужна юридическая помощь, злоумышленница предложила ей свои услуги, впоследствии не выполнив обязательств по договорам. От ее действий пострадали 13 жительниц села Камень-Рыболов.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 350 тысяч рублей. Граждане обратились за помощью в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Ханкайскому району задержали 35-летнюю жительницу Приморского края. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частями 2, 3 статьи 159 УК РФ.

Следователем следственного отдела проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу. Доказана причастность фигурантки к совершению преступления.

Подсудимая признана виновной. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 5 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]