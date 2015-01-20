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В Японском море идет дождь и видимость менее 2000 метров

В Японском море идет дождь и видимость менее 2000 метров

Сегодня, 3 декабря, погоду над Японским морем будет определять неглубокий циклон и атмосферные фронты. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в ближайшие сутки циклон будет смещаться на северо-восточную часть моря, атмосферное давление будет расти. Ветер и волнение умеренные. Местами небольшой и умеренный дождь. Местами туман. Видимость при дожде менее 2000 м, в тумане менее 500 м.

Сегодня, 3 декабря, погоду над Охотским морем определяет гребень антициклона. Ветер и волнение умеренные. Без осадков. В ближайшие сутки на акваторию моря выйдет циклон. Ветер сильный. Волнение значительное. Местами небольшие и умеренные осадки. Видимость при осадках менее 1000 м.

В ближайшие сутки погоду над Беринговым морем будет определять циклон. Ветер и волнение сильные. Местами небольшой и умеренный снег. Видимость при снеге менее 500 метров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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