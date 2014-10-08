Дед Мороз, флешмоб и концерт: масштабный праздник состоится во Владивостоке в преддверии Нового года

В субботу, 8 декабря, на центральной площади Владивостока развернутся масштабные праздничные гуляния, а также концертная программа в рамках фестиваля «Новогодние сказки». Начало в 16 часов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, жителей и гостей города ждет пресс-конференция Деда Мороза, который появится на площади в фирменном автомобиле в сопровождении помощников. Главный герой предстоящего праздника расскажет о сюрпризах, приготовленных в канун празднования Нового 2019 года, и заберёт с собой в Великий Устюг детские письма.

Откроет свои двери для гостей праздника и «Сказочная фабрика Деда Мороза». Здесь все желающие смогут приобрести подарки ручной работы от помощников Деда Мороза – мастеров декоративно-прикладного творчества продюсерского центра «Живи ярче», которые приедут на праздник со всего Дальнего Востока.

Приятным сюрпризом станет фитнес-флешмоб от преподавателей профессиональной школы фитнеса Надежды Дёминой и Татьяны Павловской.

Также на фестивале «Новогодние сказки» выступят трое начинающих комиков клуба Stand-Up Comedy Vladivostok Виталий Якухной, Лев Поляков и Илья Синенко. В формате живого концерта они с юмором расскажут веселые истории из своей жизни.

Завершится мероприятие выступлением творческих коллективов Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]