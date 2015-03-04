В Партизанском районе перед судом предстанет серийный вор-поджигатель
Прокуратурой Партизанского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя с. Екатериновка, который обвиняется в совершении 11 преступлений, в том числе кражи, поджога, покушения на атвоугон. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
По версии следствия, фигурант совершил кражу имущества из трех автомобилей, которые после этого поджег, чтобы скрыть следы преступления. Два хищения имущества совершено с незаконным проникновением в жилые помещения. Так, в одном случае злоумышленник проник в чужой дом с целью хищения оттуда ценных вещей. Воспользовавшись тем, что хозяин спал, фигурант тайно вынес имущество и, желая скрыть следы преступления, поджег дом, скрывшись с места преступления.
Потерпевший успел выбежать из горящего дома, который полностью сгорел.
В результате преступных действий потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой в Партизанский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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