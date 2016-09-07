Во Владивостоке начали сносить бывший корпус ДВГТУ
Для организации стройплощадки будущего музейно-театрального комплекса во Владивостоке начали сносить бывшие корпуса ДВГТУ на Аксаковской. Рабочие демонтировали часть одного из зданий.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, общая площадь зданий, подлежащих сносу, превышает 20 000 квадратных метров, а площадь двух земельных участков – почти 30 000 «квадратов». Отметим, на время строительных работ закрытой окажется и главная видовая площадка. Сносить здания будут за счет средств фонда «Национальное культурное наследие», который и займется строительством музейно-театрального комплекса.
Как сообщил представитель компании-подрядчика, активная фаза демонтажа начнется примерно через неделю. Внутри также придется многое разобрать, но сам корпус уже с трудом подлежал ремонту – протекшая крыша, ветхие коммуникации, перепады температуры сделали свое дело.
Видовая площадка обнесена забором – на нее нельзя заехать. Однако китайские туристы от кольца фуникулера поднимаются пешком и проходят к памятнику Кириллу и Мефодию через дырку в заборе. Часть площадки, впрочем, тоже обнесена забором.
К сожалению, граффити с леопардом никому из чиновников не пришло в голову сохранить – его тоже уничтожат.
Напомним, часть музейно-театрального комплекса уже начали строить на Русском острове.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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