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Сегодня, 11:21
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Во Владивостоке начали сносить бывший корпус ДВГТУ

Во Владивостоке начали сносить бывший корпус ДВГТУ

Фото: Vl.ru

Для организации стройплощадки будущего музейно-театрального комплекса во Владивостоке начали сносить бывшие корпуса ДВГТУ на Аксаковской. Рабочие демонтировали часть одного из зданий.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, общая площадь зданий, подлежащих сносу, превышает 20 000 квадратных метров, а площадь двух земельных участков – почти 30 000 «квадратов». Отметим, на время строительных работ закрытой окажется и главная видовая площадка. Сносить здания будут за счет средств фонда «Национальное культурное наследие», который и займется строительством музейно-театрального комплекса.

Как сообщил представитель компании-подрядчика, активная фаза демонтажа начнется примерно через неделю. Внутри также придется многое разобрать, но сам корпус уже с трудом подлежал ремонту – протекшая крыша, ветхие коммуникации, перепады температуры сделали свое дело.

Видовая площадка обнесена забором – на нее нельзя заехать. Однако китайские туристы от кольца фуникулера поднимаются пешком и проходят к памятнику Кириллу и Мефодию через дырку в заборе. Часть площадки, впрочем, тоже обнесена забором.

К сожалению, граффити с леопардом никому из чиновников не пришло в голову сохранить – его тоже уничтожат.

Напомним, часть музейно-театрального комплекса уже начали строить на Русском острове.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 3

  • Primorskiy / Сегодня, 14:04
    № 3  
     

    Цитата: Валерия Карманова
    Эти здания очень страшные. Ничуть не жаль. Жаль только леопарда ...

    тогда давай требовать нового на новом здании! )))

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  • Валерия Карманова / Сегодня, 13:11
    № 2  
     

    Эти здания очень страшные. Ничуть не жаль. Жаль только леопарда ...

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  • Primorskiy / Сегодня, 12:25
    № 1  
     

    "К сожалению, граффити с леопардом никому из чиновников не пришло в голову сохранить – его тоже уничтожат" им бы всё только уничтожать, саранча! уж кого не жалко так это их! Сонни надо пожаловаться! )))

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