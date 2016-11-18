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Более 90 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье

Более 90 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье

Фото: shutterstock

Сельхозпроизводители выполнили план по уборке кукурузы на 44%.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день приморские аграрии намолотили 90,6 тысячи тонн кукурузы.

«Убрано 18,3 тысячи гектаров кукурузы – 44% от плана», – добавили в ведомстве.

Также сельхозпроизводители завершают уборку сои, выполнив план на 97%.  

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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