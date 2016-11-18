Более 90 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье
Сельхозпроизводители выполнили план по уборке кукурузы на 44%.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день приморские аграрии намолотили 90,6 тысячи тонн кукурузы.
«Убрано 18,3 тысячи гектаров кукурузы – 44% от плана», – добавили в ведомстве.
Также сельхозпроизводители завершают уборку сои, выполнив план на 97%.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
19.11.2018 Более 27 тысяч тонн риса собрали аграрии Приморья
-
08.05.2018 Посев кукурузы увеличен в Приморье
-
11.01.2018 Более 200 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье
-
15.11.2017 Более 34 тысяч тонн риса собрали аграрии Приморья
-
07.11.2017 Более 40 тысяч тонн кукурузы собрано в Приморье
-
18.11.2016 Почти 20 тысяч гектаров кукурузы убрано в Приморье
Добавить комментарий